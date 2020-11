Si è appena concluso il primo tempo della seconda sfida del sabato di Serie A. Dopo i primi 45 minuti Spezia e Atalanta sono ancora sul risultato di 0-0. I bergamaschi hanno avuto come sempre le loro occasioni ma anche gli avversari non hanno rinunciato ad attaccare. Dopo due minuti infatti i “padroni di casa”, che giocano le partite casalinghe al Manuzzi di Cesena, hanno colpito un palo con Farias. Idem per i nerazzurri con Zapata che ha centrato il legno al 40′. Probabile che la partita si sblocchi nella ripresa.