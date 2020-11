La Juventus torna su Arkadiusz Milik, ma anche la Roma pensa ancora al polacco. Lo riporta calciomercato.it, che fa sapere come i bianconeri vorrebbero imbastire uno scambio con Federico Bernardeschi. L’affare sarebbe impostato in modo da generare un’importante plusvalenza per entrambe le parti. L’ipotesi, al momento, non scalda gli azzurri che con Lozano e Politano si sentono coperti. Ai giallorossi Milik piace ancora, ma tutto dipenderà dalle richieste del Napoli.