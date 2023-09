TOP&FLOP di Bologna-Napoli – Torna Anguissa ma in attacco è buio pesto

TOP Anguissa: Il camerunese finalmente gioca come sa. Sempre al centro del gioco e sempre a dettare i tempi di rpessing. Peccato che finisca fuori nei minuti dir ecupero per un problema muscolare. Speriamo non sia nulla di grave perchè perderlo adesso che sta ritrovando il suo gioco non sarebbe positivo per questo Napoli che ha bisogno di certezze dopo aver perso anche i due difensori centrali.

Flop Osimhen: Putroppo il nervosismo lo sta prendendo di soprassalto. Il palo del primo tempo gli nega un gran gol. Nella ripresa sbaglia il rigore che poteva dare i tre punti e poi esce con un nervosismo eccessivo. Si aspettava di avere un partner in attacco per l’assalto finale ma Garcia glielo nega e questo lo fa andare su tutte le furie. Reazione eccessiva che descrive il suo momento no