Garcia a Dazn: “Buona prestazione ma ci manca la vittoria e non siamo contenti. Osimhen? Può capitare di sbagliare un rigore, gli ho parlato”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio con il Bologna.

“La cosa negativa è che non abbiamo vinto, la prestazione dei ragazzi è stata buona, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo preso gol anche grazie a Natan che ha giocato con sicurezza, era il momento giusto per inserirlo. Poi se non realizziamo un rigore e prendi un palo ovviamente è più difficile vincere. Questo è il calcio, la squadra ha fatto una partita seria e ha lavorato su schemi che hanno funzionato. Non siamo contenti perché ci manca la vittoria“.

“Osimhen? Può capitare di sbagliare un rigore, lo hanno fatto anche i più grandi della storia. Gli ho parlato dopo l’uscita, ma quello che gli ho detto rimane nello spogliatoio. Rimarrà il rigorista. La reazione? La cosa migliore è che quando uno esce non è contento. Si può essere insoddisfatti della propria prestazione. Hanno fatto bene sia lui che Kvaratskhelia, ma anche in panchina ci sono giocatori di qualità come Simeone, Politano ed Elmas che sono entrati. Poi ci sono anche Lindstrom e Zerbin che non sono entrati. Abbiamo tanta qualità e non giocheranno gli stessi perché ci saranno 4 partite in 9 giorni. I giocatori sanno che ci saranno due formazioni, quella che inizia e quella che finisce. Se non conto su tutti i ragazzi non andiamo da nessuna parte. L’abbraccio con Kvara? Abbraccio tutti i giocatori ed è normale che lo faccia con lui”.

“Napoli non sempre in partita? Siamo stati un po’ meno bravi nel palleggio anche se nel secondo tempo abbiamo aumentato la possibilità di segnare grazie al rigore. Eravamo anche fuori casa, c’è una squadra di fronte. Obiettivo stagionale? Una squadra come il Napoli deve giocare sempre in Champions, non siamo nella top 4 e non possiamo essere contenti. Non dobbiamo buttare tutto, la squadra ha fatto una buona partita e dobbiamo essere fiduciosi per il futuro. Preoccupa il distacco? Dobbiamo vincere mercoledì e da lì ottenere una striscia di vittorie, se la fai torni in alto in classifica. Bisogna solo iniziare a farlo”.