ADL su X: il commento del presidente lascia tutti perplessi

“Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”. Questo il messaggio pubblicato da Aurelio De Laurentiis al termine di Bologna-Napoli sul suo profilo su X. Il match, terminato a reti bianche, ha lasciato i tifosi azzurri delusi per l’ennesima volta durante questa stagione. Dopo un’altra prestazione sbiadita, i supporters del Napoli stanno insorgendo contro Garcia e le sue idee di calcio. Proprio per questo motivo, nessuno si sarebbe aspettato un messaggio così “ottimista” da parte del presidente. Il Napoli non riesce a ingranare, non vince e non convince, ma De Laurentiis parla di un punto di partenza.

Se non si parlasse della squadra campione d’Italia in carica, qualcuno potrebbe anche essere d’accordo con il patron azzurro. Ma in una situazione come questa, con il Napoli che non sembra per nulla in grado di lottare per lo scudetto, un post del genere lascia tutti perplessi.