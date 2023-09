TOP&FLOP di Napoli-Lazio: Tra centrocampo e difesa le gioie e i dolori

Una sconfitta che brucia per il Napoli. Dopo 20′ di dominio nessuno avrebbe pensato di vedere i Campioni d’Italia soccombere in casa contro una Lazio che nella ripresa ha saputo legittimare la vittoria.

TOP Lobotka – Lo slovacco è l’unico a provare a dare un pò di ordine in una manovra apparsa troppo arruffona specie nel secondo tempo. Ha cercato con la sua lucidità a cercare di trovare varchi per riprendere in mano una partita che nei primi 20′ sembrava in pugno. Uno degli ultimi a smettere di lottare.

Flop Rrhamani – La difesa scricchiola a sinistra e forse per i due gol non è lui il vero colpevole. Però anche lui si perde nello stato di confusione del reparto arretrato e ci si sarebbe aspettato un maggior ordine nella gestione del pallone nella zona arretrata. Sbaglia tantissimo in fase di impostazione con passaggi spesso forzati. Non trova gli appoggi giusti e questo lo penalizza ma non lo giustifica come non giustifica i compagni di reparto che oggi hanno vissuto una serata da film horror nella ripresa.