Salvati dal Var

C’è davvero poco da commentare: il Napoli ha incassato una vera e propria lezione di calcio. Un successo meritato dalla Lazio, ridimensionato solamente dal risultato finale. È finita 1-2, ma i due gol annullati raccontano un’altra storia, specie per chi non ha visto il match. I biancocelesti si sono visti annullare le reti di Zaccagni e Guendouzi, che avrebbero arrotondato l’esito. Però, se quei gol non sono andati a referto sul tabellino, lo sono andati eccome nell’andamento psicologico. Virtualmente, il Napoli ha subito eccome quelle reti. Nonostante questi squilli di fortuna, gli azzurri non sono riusciti a trovare la carica. Occasioni del genere vanno colte, per ribaltare anche la partita che rischia di finire nel peggiore dei modi. Invece, lo scorrere del tempo ha visto una squadra sempre più insicura, meno convinta e travolta in tutto e per tutto dagli avversari. Nel finale, sono nate delle piccole occasioni, di quelle che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare. Però, se a mancare è la testa, non sarà quel pallone vagante a salvare la giornata. Il Var ha salvato gli uomini di Garcia da due gol in più nello score delle reti subite, ma non ha evitato la debacle psicologica che una squadra con lo scudetto sul petto non può permettersi.