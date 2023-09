Pagelle MN di Napoli-Lazio: Difesa da horror nella ripresa. Napoli bocciato

Prima sconfitta stagionale e casalinga per la squadra di Garcia. Ancora una volta come lo scorso anno, la Lazio è cinica e con due tiri fa due gol complice un Napoli irriconoscibile nel secondo tempo. La sosta speriamo serva a trovare il bandolo di una matassa che si è intricata come mai visto negli ultimi due anni.

Ecco le pagelle di Napoli-Lazio:

Meret 6: Sui gol resta sorpreso ma le giocate di Luis Alberto e Kamada non gli lasciano scampo. Per il resto ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 6: Cerca di dare la carica e lotta sulla fascia ma sotto porta non riesce mai ad arrivare come contro il Sassuolo

Olivera 5: Dal suo lato Anderson domina. Si fa saltare e sui gol non è esente da colpe come tuttop il reparto

Juan Jesus 5: Sulla cosceinza il primo gol eprchè va a raddoppiare su Anderson con Olivera lascianod colpevolemnte solo Luis Alberto. Poi tante sbavature. Non può essere lui il vero titolare.

Rrhamani 5: Nella confusione generale perde anche lui la bussola e da lui non ce lo aspettiamo. Sbaglia tantissimi passaggi.

Lobotka 6,5: Único a provare a dare idee e ordine ma preica nel deserto anche perchè il gioco del Napoli non passa spesso dai suoi piedi.

Anguissa 6: Fisicamente ancora deve crescere. Parte bene ma finisce male. Il suo voto è una media di quello che ha fatto vedere di buono nel primo tempo ma di pessimo nella rirpesa

Zielinski 6: Sigla con l’aiuto di Romagnoli il momentenao pareggio e cerca sempre la giocata ma è ben chiuso da una difesa laziale ermetica.

Politano 6; Corre contro Hysaj, si lancia spesso in fascia ma poi alza la testa e ci sono pochi compagni dal suo lato se non Di Lorenzo

Osimhen 6: Sbuffa come una locomotiva. Appare un pò nervoso ma sfiora la rete due volte ad inizio gara.

Kvaratskhelia 6: Parte molto bene. Gioca molto più accentrato rispetto al passato e questo gli fa perdere qualche strappo. Miracoloso Provedel su un tiro che nel primo tempo poteva essere l’eurogol di giornata. Garcia lo toglie al 65’ tra l’ncredulità di tutti.

Raspadori 5,5: Entra ma si vede poco. Non riesce ad incidere.

Mario Rui 6: Fa meglio di Olivera ma non riesce ad aiutare la squadra per trovare il pareggio

Lindstrom 5,5: Gioca più in trequarti che sulla fascia e con il suo ingresso il Napoli perde qualcos andando ad intasare la zona centrale. Ha una palla buona al 96’ ma la butta al volo alta.

Simeone sv

Garcia 5; Così non va. Il Napoli è irriconoscibile. 25’ di pressione ma poi scompare e il secondo tempo è da horror. Squadra lunga, lenta e slegata nei reparti. Gioco con lanci lunghi e troppo accentrato senza ampiezza. Ora la sosta dove si potrà lavorare solo con mezza squadra ma di certo la forma è da trovare perchè c’è poi una ripresa con tour de force tra Campionato e Champions e non si può più sbagliare.