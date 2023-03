Top&Flop di Napoli-Eintracht: storico passaggio ai quarti

Il Napoli vola ai quarti di finale di Champions. L’Eintracht non è riuscito in alcun modo a rendere la vita difficile ad un Napoli padrone di questa partita. Una qualificazione storica per gli azzurri nel segno del suo uomo simbolo che mette il sigillo sulla partita.

Ecco chi è il migliore in campo di Napoli-Eintracht.

TOP : Osimhen – Ormai ogni aggettivo è superfluo. Il centravanti nigeriano entra nella storia azzurra con una doppietta che si aggiunge al gol dell’andata che portano la squadra azzurra ad uno storico quarto di finale di Champions. Vola in cielo per l’1-0 e si butta in anticipo sulla sfera nel gol del 2-0 a pochi passi dalla porta. Sulle orme del suo idolo Drogba, VIctor Osimhen vuole scrivere la storia del Napoli

In una serata così importante nessun flop tra gli azzurri