La prima volta non si dimentica mai e probabilmente sarà così per ogni tifoso partenopeo. Il Napoli batte 3-0 l’Eintracht di Francoforte e accede per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. A segno nella gara di ritorno Osimhen con due gol e Zielinski su rigore per un totale di 5-0 contando la gara di andata. Venerdì sono previsti i sorteggi.