Moviola MN – Polemiche per i due rigori, Medel protesta e rischia il rosso: la direzione di Serra

Il Napoli ha battuto il Bologna con un netto 3-0 che però ha visto anche qualche polemica nei confronti dell’arbitraggio. Analizziamo nel dettaglio la direzione di gara del signor Serra:

Minuto 18: Il Napoli la sblocca con Fabian Ruiz

Poco dopo il quarto d’ora di gioco arriva il vantaggio azzurro con un gran sinistro da fuori di Fabian Ruiz. L’arbitro aveva giustamente concesso il vantaggio dopo il fallo di Hickey al limite su Lozano, che aveva recuperato palla favorendo la rete dello spagnolo.

Minuto 32: manca un giallo ad Elmas e ammonizione per Anguissa

Alla mezz’ora di gioco Elmas ferma Orsolini interrompendo una ripartenza, qui poteva starci l’ammonizione. Cartellino che invece viene estratto nei confronti di Anguissa per un intervento in ritardo su Dominguez.

Minuto 38: rigore per il Napoli, giallo a Medel che rischia il rosso e Insigne raddoppia

Il primo episodio chiave del match avviene al 38′. Insigne mette una palla morbida in area per Osimhen, che salta con Medel inducendo l’arbitro a fischiare il calcio di punizione per il Bologna. Pochi secondi e arriva la chiamata del VAR che cambia la decisione, è penalty per gli azzurri. Il nigeriano non commette fallo sull’avversario, in quanto i due vengono a contatto con le braccia, mentre il cileno tocca la sfera con il braccio che è al di sopra dell’altezza massima, al di là della quale bisogna sempre fischiare il calcio di rigore. Nel protestare viene ammonito lo stesso Medel, che rischia l’espulsione poichè manda platealmente a quel paese il direttore di gara. Segna Insigne per il 2-0.

Minuto 46: Lozano chiede un rigore

In apertura di ripresa c’è un’altra situazione dubbia in area. Sul cross di Mario Rui, Lozano viene a contatto con Theate finendo per terra e reclamando un penalty, ma ha fatto bene l’arbitro a lasciar correre nonostante il difensore del Bologna abbia rischiato e non poco.

Minuto 60: secondo rigore per il Napoli

All’ora di gioco c’è un altro rigore in favore del Napoli. Stavolta c’è qualche dubbio in più, ma il contatto tra il piede destro di Mbaye e la gamba sinistra di Osimhen c’è nonostante sia piuttosto leggero. Il VAR non interviene lasciando la responsabilità della decisione, come dovrebbe essere da protocollo in questi casi al limite, all’arbitro.

Minuto 86: tocco di mano di Ruiz in area ma non è calcio di rigore

Nel finale anche il Bologna chiede un rigore. Sansone arriva a crossare rasoterra con la palla che viene intercettata da Fabian Ruiz prima con il piede e poi con il braccio. Da regolamento, se la sfera è sbattuta prima su un’altra parte del corpo, il tocco di mano non è punibile.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Serra 6: La partita in sè è arbitrata bene, qualche episodio lo penalizza ma si prende la sufficienza.

Guardalinee – De Meo-Rossi 6.

VAR – Mariani 6.5: Fondamentale nell’assegnazione del primo rigore (che c’è), mentre sul secondo la decisione spetta all’arbitro in quanto il contatto c’è ed è stato valutato sul campo.