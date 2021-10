Carlo Alvino si gode la vittoria: “Partita comandata”

Il giornalista Carlo Alvino, volto di Radio Kiss Kiss Napoli, ha pubblicato poco fa un tweet attraverso il quale ha riassunto la magnifica prestazione che ha portato il Napoli alla vittoria. Di seguito il commento di Alvino:

Grande Napoli! Pressione da vittoria trasformata in stimolo. Gara giocata con la testa a filo di gas vinta in scioltezza Partita comandata in lungo e in largo padroni del campo senza subire un tiro in porta. E Lorenzo si butta alle spalle anche l’odioso chiacchiericcio sui rigori