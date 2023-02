Pagelle MN di Sassuolo-Napoli: Osi-Kvara colorano d’azzurro il Mapei

Basta un tempo e basta mezz’ora al Napoli per chiudere la pratica Sassuolo. La coppia d’oro azzurra Osi-Kvara come Maradona e Careca. Due gol che assomigliano a quelli dei loro illustri predecessori che portarono il tricolore a Napoli. Ventesima vittoria in stagione e una notte a +18 sulla seconda.

Ecco le pagelle della gara di oggi:

Meret 6,5: Ordinaria amministrazione per lui. Il palo e il Var lo salvano nel primo tempo.

Di Lorenzo 6,5: Scomodo avversario per lui. Laurentiè. Il Capitano azzurro è sempre attento e riesce sia a difendere che offendere con la solita qualità seppure con qualche sofferenza.

Olivera 6,5: Meglio in attacco che in difesa ma comunque attento in fase di copertura.

Kim 7: Sempre puntuale negli anticipi su Defrel prima e Pinamonti dopo, proponendosi anche in fase offensiva.

Rrhamani 6,5: Aiuta spesso Di Lorenzo su Laurentiè. Si propone spesso come regista aggiunto in mediana

Lobotka 7: E’ ovunque in campo e sempre al posto giusto nel momento giusto.

Anguissa 6,5: Usa il suo fisico per tenere a bada i due piccoletti del centrocampo Sassuolo. Non si fa mai cogliere impreprato

Elmas 6: Forse il meno brillante del centrocampo. Qualche scelta poco felice in fase offensiva. Meglio in fase di copertura ma sempre duttile giocando anche a destra e a sinistra sul fronte offensivo.

Politano 6: Sulla fascia arretra spesso ma non salta l’uomo come Lozano. Aiuta in fase difensiva ma incide poco.

Osimhen 7,5: Un gol da cineteca, Una prestazione maiuscola come al solito. La difesa del Sassuolo non lo riesce a tenere.

Kvaratskhelia 8: Un gol da Kvaradona che sblocca la gara. Imprendibile. Un incubo per la squadra di Dionisi.

Zielinski 6: Entra a metà ripresa per dare più palleggio in mezzo al campo. Senza strafare fa il suo compito.

Ndombele 6: Mette la sua fisicità al servizio della squadra

Lozano 6: Entra con determinazione rendendosi utile anche in difesa contro Laurentiè.

Simeone 6: entra e fa gol ma il Var glielo cancella. Ma lui è sempre lì al momento giusto

Zerbin sv

Spalletti 7: Cambia tre uomini ma il risultato è sempre un Napoli in possesso del pallino del gioco. il pressing del Sassuolo non lo scompone e trova con i suoi le mosse giuste per aggirarlo. con quei due mostri davanti è poi tutto più facile