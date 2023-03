Pagelle di Napoli-Atalanta: Kvara dipinge il tricolore. Kim muro.

Il Napoli batte l’Atalanta a vola di nuovo a +18 sulla seconda. Comanda Napoli tra le note del soldato innamorato. La capolista se ne va con Kvara che accende la luce con un gol fantastico che tinge d’azzurro il tricolore verso cui il Napoli vola senza timore.

Gollini 6,5: Gettato nella mischia all’ultimo momento per il fastidio al polso di Meret. Se la cava con esperienza. Sempre attento e due belle parate nel secondo tempo.

Di Lorenzo 6,5: Dal suo lato tante azioni pericolese del Napoli. Asse con Politano funziona bene.

Olivera 7: Difende con attenzione e di lancia spesso in attacco

Kim 7,5: Onnipresente. Dal suo lato non si passa. Sempre in anticipo su Zapata. Esce tra gli applusi per un fastidio al polpaccio

Rrhamani 7: Tiene Holjund senza permettergli di lanciarsi negli spazi. Muriel lo impesirisce di più ma trova anche il gol del 2-0.

Lobotka 7: Ordine e geometria. Cerca sempre il varco di passaggio nel muro orobico.

Anguissa 6,5: Inizia compassato come suo solito. Cresce alla distanza

Zielinski 5,5: A volte troppo lezioso e sbaglia più passaggi del solito.

Politano 6: Sui suoi piedi i due tiri più pericolosi del primo tempo

Osimhen 7: Lotta con Djmsiti prima e Demiral poi. Stava per fare l’eurogl in rovesciata ma tiro troppo centrale. Una spina nel fianco.

Kvaratskhelia 8: Una spina nel fianco destro bergamasco. Mahele e De Roon lo raddoppiano a fatica. Tira dal cilindro un gol da cineteca.

Ndombele 6: Entra con una determinazione nuova.

Elmas 6: Si mette esterno destro. Tiene in apprensione la difesa orobica.

JuanJesus 6: Entra negli ultimi 15’ per Kim e tiene bene la linea difensiva

Zerbin 6: dinamico e attento anche in fase difensiva

Simeone 6: Si danna per fare gol

Spalletti 7: Cambia solo Politano per l’assente Lozano. Tiene la squadra base e con pazienza la guida ad una vittoria importantissima.