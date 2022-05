Il Napoli ha avuto la meglio sul Torino per 0-1 allo stadio Olimpico Grande Torino. C’è qualcosa da analizzare per quanto riguarda l’arbitraggio di Prontera:

Minuto 21: Koulibaly giù al limite dell’area dopo un contatto per Belotti, l’arbitro assegna la punizione al Napoli ma ci sono i dubbi

Poco oltre il 20′ minuto di gioco c’è una situazione dubbia al limite dell’area granata. Koulibaly arriva in zona tiro e va giù dopo un contatto con Belotti. In presa diretta sembra che il senegalese scivoli, tant’è che non protesta neanche. Ma Prontera vede un fallo dell’attaccante italiano e assegna la punizione agli azzurri. Adesso bisogna considerare due aspetti: il primo è la trattenuta, molto leggera, del Gallo su K2, che inizia fuori area, e il presunto tocco sul piede del difensore, che avviene dentro l’area ma è praticamente impercettibile anche se da regolamento dovrebbe indurre ad assegnare il penalty. Per Luca Marelli sarebbe stata questa la decisione corretta, tuttavia non si può parlare di un chiaro ed evidente errore da parte dell’arbitro, anche perchè Koulibaly è già quasi per terra dopo il primo contatto e per via del terreno scivoloso.

Minuto 23: manca un giallo ad Izzo

Poco più tardi c’è un intervento di Izzo su Mertens all’altezza della metà campo. Il difensore granata va a colpire il belga con la gamba alta, e pur non essendo un fallo commesso in una zona di campo pericolosa, andava sanzionato con il cartellino giallo annesso.

Minuto 53, 55 e 56: ammoniti Mertens, Vojvoda e Lozano

Ad inizio ripresa ci sono tre ammonizioni nel giro di 5 minuti. Tocca prima a Mertens, che si oppone con il gomito sul tiro di Singo, poi a Vojvoda, che impedisce il rinvio di Ospina, e infine a Lozano, che travolge Berisha nel tentativo di ostacolarne il rilancio.

Minuto 59: rigore per il Napoli, ma manca di nuovo il giallo ad Izzo

E’ netto il rigore assegnato al Napoli all’ora di gioco a causa del fallo di Izzo che va toccare Mertens sulla caviglia mentre quest’ultimo arrivava in corsa per calciare in porta. Anche qui manca però l’ammonizione per il difensore del Toro. Penalty sbagliato da Insigne che si fa neutralizzare il tiro da Berisha.

Minuto 63: Di Lorenzo si oppone regolarmente al cross di Vojvoda

Qualche minuto più tardi ci sono le proteste da parte del Torino ma Di Lorenzo si oppone con le braccia attaccate al corpo al cross di Vojvoda in area di rigore.

Minuto 73: Napoli avanti con Fabian Ruiz

E’ di Fabian Ruiz il gol che porta il Napoli in vantaggio al 73′. Palla rubata a Pobega e conclusione che passa sotto le gambe e si infila.

Minuto 79 e 96: ammoniti Singo (salta la prossima) ed Elmas

Le ultime due ammonizioni sono per Singo ed Elmas. L’esterno granata mette già Elmas sulla fascia e si prende un cartellino pesante poichè era diffidato e salterà la prossima. Il macedone invece va a commettere un fallo tattico su Belotti in pieno recupero e finisce anche lui sul taccuino di Prontera.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Prontera 6: C’è qualche piccolo errore, il presunto penalty su Koulibaly non lo consideriamo come grave. Nel complesso una direzione attenta e autorevole.

Assistenti e VAR 6.