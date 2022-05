Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a DAZN dell’arbitraggio di Prontera in Torino-Napoli: “Manca un giallo ad Izzo per il fallo da rigore su Mertens. Andava concesso anche il rigore al Napoli per l’intervento al limite di Belotti su Koulibaly. Il tocco sul piede avviene dentro l’area, la trattenuta c’è fuori area ma molto prima”.