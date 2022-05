Juric in conferenza: “La squadra ha dato tutto ma mi aspettavo di più. Sul calciomercato…”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra ha dato tutto ma si poteva fare meglio in alcune situazioni, mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista del gioco. In questa fase della stagione sembra esserci un leggero rilassamento ma non deve succedere, bisogna giocare al massimo fino alla fine. Lukic? E’ uno dei migliori centrocampisti che abbiamo, oggi ho fatto delle scelte per avere giocatori di palleggio più Izzo, ma sapevo che avremmo potuto soffrire un po’ nel recupero palla. Le occasioni sono arrivate quando abbiamo fatto le cose nel modo giusto. Mercato? Non ho ancora parlato con la società, è chiaro che bisogna andare a ricercare giocatori adatti ad un tipo di gioco che considero moderno”.