Torino, Berisha: “La partita è stata difficile per entrambe le squadre. Peccato per il gol subito”

Il portiere del Torino Etrit Berisha ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club granata dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: “Venivamo da sei partite in cui non facciamo risultato, oggi ci tenevamo tantissimo. Abbiamo fatto il possibile ma abbiamo affrontato una squadra che ha dei valori importanti. Siamo stati sempre in partita e abbiamo creato diverse occasioni, nel primo tempo non abbiamo lasciato quasi niente al Napoli. Nel secondo loro sono riusciti a giocare meglio e noi siamo calati fisicamente, poi hanno anche tanti giocatori che sanno fare la differenza. E’ stata una partita difficile per entrambe ed è stata decisa da un episodio. Peccato per il gol subito perchè il tiro non era angolato ma la deviazione mi ha sorpreso, mi dispiace perchè volevamo tantissimo uscire con almeno 1 punto da questa partita”.