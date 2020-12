Moviola MN – Orsato risparmia due espulsioni! Check del VAR in area biancoceleste al 20′

Il Napoli ha perso contro la Lazio la sua seconda partita consecutiva in Serie A, perdendo terreno in classifica. Brutta prestazione per quasi tutti gli azzurri, e anche per l’arbitro Orsato, protagonista di alcune sviste importanti. Analizziamo nel dettaglio la direzione di gara e gli episodi dubbi:

Minuto 9: Lazio avanti con Immobile

Dopo 9 minuti i biancocelesti sono già in vantaggio. Colpo di testa vincente di Immobile su cross di Marusic, posizione regolare sul tocco di Radu.

Minuto 11: giallo a Hoedt

Il primo ammonito del match è Hoedt che stende Lozano dopo che la Lazio aveva perso palla in una zona di campo pericolosa.

Minuto 13: esagerata l’ammonizione a Lozano

Dopo un contrasto tra Lozano ed Escalante il direttore di gara ammonisce il messicano. Ma il replay mostra chiaramente uno scontro testa contro testa in cui il centrocampista laziale ha avuto la peggio. Provvedimento eccessivo.

Minuto 20: check del VAR, possibile rigore per il Napoli

Al 20′ dopo un’azione da calcio d’angolo per il Napoli c’è un controllo VAR per un possibile penalty in favore degli azzurri. Due le situazioni dubbie: un tiro di Lozano, respinto con la coscia da Radu, e Koulibaly che finisce per terra dopo essere stato anticipato regolarmente da Hoedt. Giusto lasciar proseguire.

Arrivano altre tre ammonizioni e rischio rosso per Koulibaly e Immobile

Fino alla fine del primo tempo Orsato estrae altri tre cartellini. Prima Escalante che, saltato secco da Lozano, va dritto sull’uomo e lo stende a centrocampo, poi Koulibaly, che stende Caicedo durante una ripartenza. Al 38′ il senegalese commette un altro fallo quasi al limite dell’area su Milinkovic-Savic, ma Orsato lo grazia. Avrebbe meritato il secondo giallo. Manca l’espulsione, diretta, anche per Ciro Immobile, che interviene sulla gamba di Bakayoko con i tacchetti che poi strisciano andando a pestare il piede. Stavolta il VAR poteva intervenire su un intervento molto pericoloso.

Minuto 44 e 71: mancano due gialli, intanto la Lazio raddoppia

Orsato risparmia dal cartellino giallo anche Di Lorenzo, che allarga troppo il braccio in un contrasto aereo con Immobile a centrocampo, e Radu che spinge platealmente Lozano dopo un lancio dalle retrovie. Intanto Luis Alberto raddoppia per la Lazio.

Minuto 75 e 91: ammoniti Lobotka e Lazzari

Giusti i gialli a Lobotka, che interviene nettamente in ritardo su Luis Alberto, e a Lazzari che entra pericolosamente in scivolata su Zielinski.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Orsato 5: Male la gestione di falli e ammonizioni, avrebbe dovuto esserci almeno un’espulsione, se non due.

VAR – Mazzoleni 5: Sull’episodio di Immobile bisognava intervenire e richiamare l’arbitro al monitor. Su Koulibaly non poteva intervenire in quanto sarebbe stata una doppia ammonizione.

Guardalinee – Tegoni-Ranghetti 6: Molto bene per quanto riguarda la collaborazione con l’arbitro, non più di 6 per i vari episodi.