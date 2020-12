PAGELLE MN – Partita peggiore della stagione: deludono tutti, si salva solo un azzurro!

Termina con il risultato di 2-0 Lazio-Napoli, posticipo della 13esima giornata di Serie A. Bruttissima partita degli uomini di Gattuso, decisamente la peggior prestazione della stagione. Gara negativa per quasi tutti gli azzurri, si salvano dall’insufficienza solo Lozano e Petagna. Di seguito le pagelle di MondoNapoli:

Ospina 5,5: Inoperoso per tutto il match nonostante la sconfitta e la prestazione negativa dei suoi. È incolpevole sia sul colpo di testa di Immobile che sul tiro pazziato di Luis Alberto.

Di Lorenzo 5,5: Partita opaca del terzino destro azzurro. Corre molto ma è poco preciso in fase offensiva, baglia quasi tutti i cross per i proprio compagni.

Maksimovic 5: Viene schierato titolare al posto di Manolas ma delude le aspettative. Guarda la palla sul vantaggio della Lazio e perde di vista la marcatura di Immobile, abile a siglare la rete che ha sbloccato il risultato. Serata non postiva per il serbo che sbaglia anche tante uscite in impostazione.

Koulibaly 5,5: Prestazione non in linea col suo rendimento quella di questa sera. Poco precizo negli interventi difensivi, complice anche il fastidio muscolare avvertito nel primo tempo che lo costringe ad abbandonare il campo nella ripresa. (Dal 55′ Manolas 6: neanche il tempo di mettere piede sul terreno di gioco e la Lazio raddoppia, ma il greco non ha colpe sul gol. Entra con la giusta motivazione e lotta su ogni pallone con gli attaccanti biancocelesti come è solito fare).

Mario Rui 4,5: Partita imbarazzante del terzino portoghese. Sbaglia clamorosamente sul secondo gol della Lazio, regalando palla al calciatore biancoceleste. Tantissimi errori per lui e poche sortite offensive sull’out mancino. (Dal 64′ Ghoulam: 6).

Fabian Ruiz 5: Altra prestazione insufficiente per lo spagnolo, che viene sovrastato dal centrocampo della Lazio. Lento e macchinoso nei movimenti, ha la palla del pareggio sul suo sinistro ma calcia troppo centrale.

Bakayoko 5: Prova non convincente in mezzo al campo. Sembra assente in fase di costruzione e poco lucido in quella di non possesso. (Dal 64′ Lobotka 5,5: entra e prova a giocare più in verticale rispetto al centrocampista francese, ma commette parecchi errori di precisione).

Politano 4,5: Assente ingiustificato del match. Non entra mai in partita e non riesce a saltare gli avversari sulla fascia destra. Lo stop sbagliato nel primo tempo è la fotografia della sua partita. (Dal 55′ Elmas: 5,5).

Zielinski 5,5: È irriconoscibile il polacco rispetto alle ultime prestazioni di altissimo livello. Poco incisivo in avanti, prova qualche giocata ma non gli riesce quasi nulla. Da lui ci ci aspetta sicuramente qualcosa in più.

Lozano 6,5: È l’unico del Napoli che prova qualche giocata nella trequarti offensiva. Il messicano si conferma il più in forma tra gli azzurri e lo dimostra anche stasera. Si fa anche male dopo aver subito un fallo ed è costretto a lasciare il campo con l’aiuto dello staff sanitario partenopeo e con la borsa del ghiaccio sulla caviglia. (Dal 74′ Malcuit sv: Torna in campo dopo tantissimo tempo e la forma fisica non può di certo essere delle migliori.).

Petagna 6: Ha il compito di non far rimpiagere gli infortuni di Osimhen e Mertens. Premiato il suo impegno in campo, lotta e sgomita con i difensori della Lazio, anche se è poco preciso a ridosso dell’area biancoceleste.