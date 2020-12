“

Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Koulibaly, invece, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro”.

Con questo comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’SSC Napoli fa sapere che per Lozano, uscito nel secondo tempo per infortunio, si tratta di un forte trauma contusivo alla coscia destra con interessamento alla caviglia; per Koulibaly invece si tratta di un risentimento al quadricipite sinistro.