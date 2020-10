Il Napoli si riscatta subito in Europa League dopo la sconfitta contro l’AZ ed espugna San Sebastian battendo per 0-1 la Real Sociedad. Soltanto qualche piccolo dubbio nella direzione di gara di Craig Pawson, analizziamola nel dettaglio:

Minuto 44: ammonito Lozano

Il primo giallo del match arriva a fine primo tempo ed è per Lozano, che entra in ritardo su Le Normand e lo stende. Un fallo che il messicano poteva evitare, non essendo in una zona di campo pericolosa.

Minuto 55: Napoli in vantaggio con Politano

Gli azzurri passano al 55′ con una conclusione di sinistro da fuori di Politano che entra in porta dopo una deviazione.

Minuto 72: giusto il giallo a Le Normand

Al 72′ viene ammonito il difensore Le Normand che impedisce a Lozano di partire in velocità verso l’area di rigore avversaria, giallo sacrosanto.

Minuto 76: Guevara duro su Mertens, da giallo?

Dopo 4 minuti è Guevara ad entrare in ritardo e stavolta su Mertens. L’arbitro decide però di non estrarre il cartellino, che poteva anche starci.

Minuto 81: primo giallo ad Osimhen

Giallo ad Osimhen che protesta, troppo, con l’arbitro per un fallo.

Minuto 85: gol annullato al nigeriano, ecco perchè

All’85’ Mario Rui batte una punizione che invece di un tiro diventa un cross sul quale si avventa Osimhen e insacca. Gol annullato però giustamente dall’arbitro perchè il portoghese tocca il pallone due volte dopo essere scivolato. Prima con il piede sinistro, poi con il destro da terra.

Minuto 92: espulso Osimhen

Al secondo di recupero Victor Osimhen riceve la seconda ammonizione e viene espulso. Il nigeriano allarga troppo il braccio in un duello aereo su Le Normand, che ha la peggio. Decisione molto severa però da parte di Pawson, che tra l’altro ha un’esitazione prima di mandare negli spogliatoi l’attaccante azzurro.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Pawson 6: Restano i dubbi sull’espulsione di Osimhen, ma l’interpretazione era più che soggettiva. Giusto annullare la rete del numero 9, arbitraggio sufficiente.

Assistenti 6: Nulla da ravvisare ai guardalinee che hanno assistito il signor Pawson.