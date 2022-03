CorrSport: Osimhen è carico, vuole sfatare il tabù Maradona

Oggi Il Corriere dello Sport scrive del tabù Maradona per il Napoli ma anche per Victor Osimhen, che non segna in casa addirittura da ottobre:

“La sfida di domani vale tanto e Spalletti vuole giocarsela con il suo riferimento al centro dell’attacco, punterà sul nigeriano che sta bene e ha voglia di tornare a segnare anche al Maradona dove l’ultimo gol in campionato, decisivo, è datato 21 ottobre contro il Torino. Cinque mesi dopo, attraversati tra mille problemi e un’operazione dalla quale ha ereditato la maschera, Osimhen vuole ritrovare il sapore di una gioia a due passi dal proprio pubblico che sarà numeroso – pochissimi biglietti ancora disponibili – per l’inseguimento della vetta”.

Come scrive Il Corriere dello Sport, Victor è carico e determinato per la corsa scudetto:

“Osimhen è carico, determinato, la doppietta al Verona è la conferma che l’operazione allo zigomo è stata superata alla grande e anzi la maschera, cucita su misura, è diventata un’alleata dei suoi colpi di testa”.