CorrSport: Insigne ha 9 partite per lasciare un ricordo degno della sua storia

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto del brutto momento di Lorenzo Insigne, che tra nove partite dirà addio al Napoli:

“Meno 9: che non è la temperatura di Toronto, in questi giorni oscillante tra gli 8 e i 12 gradi, ma le partite che separano Lorenzo Insigne dal suo lungo viaggio in Canada. Meno nove ai titoli di coda, si: alla fine della sua carriera azzurra e anche a quella di un campionato che il Napoli crede ancora di poter vincere. […] Domani con l’Udinese dovrebbe tornare dal primo minuto. Titolare in una delle ultime passerelle a casa, in famiglia: non per affondare il coltello nella ferita, per carità, ma non manca mica molto per lasciare un ricordo degno di un giocatore entrato nella storia del club. E bisogna fare in fretta”.