Il reportage del Mattino: dove la pancia del Maradona è una «latrina»

Oggi Il Mattino ha pubblicato un bel reportage sul degrado della “pancia” dello Stadio Maradona, ovvero la parte del sottopasso dello stadio. Ve ne proponiamo uno stralcio:

“Scendiamo a piedi nel tunnel, e ci basta qualche metro per constatare che il degrado del viadotto è così intenso che è difficile mettere in ordine il racconto. Prima di raggiungere il cancello del parcheggio inutilizzato, c’è una prima insenatura-discarica. Nel mezzo dell’ immondizia, e nel cuore del traffico intenso di metà mattinata, un’ auto si ferma qui per qualche minuto. Finita la prestazione sessuale, l’autista rimette in moto e se ne va. Oltre le sbarre del cancello del parcheggio off limits si notano mattoni caduti chissà quando. E poi le colonnine fantasma, devastate e mai entrate in funzione. Ci sono dei murales, tra gli stalli del parcheggio in disuso. Su uno dei graffiti, infatti, si nota distintamente una siringa disegnata con bomboletta spray rossa. Il covo dei drogati, purtroppo, si è spostato pochi passi più giù, dal lato sottostante alla curva A. Qui la pancia del Maradona diventa né più né meno una «latrina»: copertoni, siringhe, coperte di clochard, ceneri di un recente rogo, calcinacci crollati dal soffitto del sottopasso, sacchi bianchi di plastica pieni di chissà cosa. E poi una fogna aperta, sul cui fondo galleggiano fango e altra immondizia. È proprio qui che si ferma un’ altra macchina per un altro approccio sessuale. Il secondo in pochi minuti”.