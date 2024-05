CdS – Pronta offerta monstre per Buongiorno, c’è da sfidare la Premier per lui

Il grande obiettivo sul mercato del Napoli ha un nome ben preciso: Alessandro Buongiorno, centrale del Torino che tanto piace a De Laurentiis. Per lui il club azzurro è pronto a fare un’offerta monstre al Torino, ben 35 milioni di euro più 5 milioni per raggiungere la cifra che i granata vorrebbero per lui. Come riporta il Corriere dello Sport lo scorso anno il difensore lo scorso anno fu ad un passo dall’Atalanta di Gasperini, che nella prossima stagione potrebbe sedere proprio sulla panchina azzurra. Il quotidiano scrive anche che il club granata vuole attendere l’offerta dalla Premier, fiducioso di poter ottenere ancora di più dopo l’ottima annata giocata dal capitano.