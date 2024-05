Corbo su De Laurentiis: “É un poeta“

Antonio Corbo ha parlato delle ‘sbandate’ dialettiche del presidente De Laurentiis nel corso di questi venti anni alla guida della SSC Napoli.

Ecco le sue parole: “Tutto dipenderà dalle clausole per Gasperini. È chiaro che il Napoli debba prendere un allenatore vincente ma gli allenatori diventano anche vincenti. In merito all’abbinamento della professione del giornalista o di quella di direttore sportivo al tifo per una squadra io credo che De Laurentiis lo faccia perché è uno che inventa di tutto. È una specie di poeta”.

Poi ha proseguito: “Ma voi capite cosa è stato capace di inventarsi ultimamente? Persino il fatto di Bagnoli come sede del nuovo stadio. È un presidente molto estroso e io gli perdono tutto. Mi piace sottolineare che negli ultimi 20 anni ha tenuto i conti a posto, ha vinto lo scudetto pur tra tante sbandate dialettiche”.”Ritornando all’allenatore io spero che il Napoli non si lasci scappare Gasperini perché al momento mi sembra quello più affidabile, equilibrato, quello che verrebbe in una città per la prima volta così importante, dopo quanto accaduto a Milano”