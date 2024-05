Cagliari, Claudio Ranieri si ritira dal calcio dopo la salvezza ottenuta

All’improvviso Claudio Ranieri ha deciso di smettere, lascia il Cagliari ma soprattutto il mondo del calcio all’età di 72 anni. Il tecnico di Testaccio che decise di tornare a Cagliari a gennaio dello scorso anno, in soli sei mesi è riuscito a riportare i sardi in Serie A e quest’anno ha ottenuto una complicatissima salvezza con una giornata d’anticipo. Questa è una delle tante imprese compiute da Ranieri, quella che resterà per sempre nella storia del calcio, è la Premier vinta con il Leicester. Con un video pubblicato proprio dalla società sarda, Mister Ranieri ha voluto ringraziare tutti per il sostegno durante questa stagione e che per l’ultima di campionato, per l’ultima volta, saluterà e abbraccerà tutto il popolo di Cagliari.