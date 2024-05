Manna già al lavoro: previsto incontro con l’agente di Meret a Castel Volturno per discutere del rinnovo

Appena salutata la Juventus, Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo del Napoli, si è immediatamente messo al lavoro con il club azzurro. Manna avrà diverse responsabilità, poiché il presidente De Laurentiis vuole portare avanti una rivoluzione e ripartire con grande slancio dopo una stagione deludente. Il dirigente sta già operando presso il Konami Training Center di Castel Volturno, in preparazione della prossima stagione. Ma in agenda anche il primo incontro perché al centro sportivo alle 14:00 è arrivato Pastorello, agente di Meret che aveva appuntamento per discutere del futuro e del rinnovo del suo assistito!