Ieri, a Fusignano, in provincia di Ravenna, si è chiusa una mostra dedicata al calcio da parte di Arrigo Sacchi, che ha invitato due ospiti d’eccezione per chiudere la mostra dopo due mesi di apertura al pubblico: Marcello Lippi e Alberto Zaccheroni.

I tre hanno risposto a delle domande sul campionato e, in generale, sull’andamento di varie squadre: e tra queste squadre c’è anche il Napoli, che sta facendo benissimo in campionato con Spalletti. Queste le risposte dei tre tecnici alle domande se il Napoli possa competere o addirittura, vincere per lo Scudetto:

Zaccheroni: “Il Milan mi piace davvero tanto, ma ho la sensazione che questo possa essere l’anno del Napoli. Spalletti sa avere un impatto fortissimo al primo anno e i risultati si vedono”.

Lippi: “Io penso che il Napoli sia una squadra completa, anche più forte del Milan. Ha due grandi portieri, Koulibaly è uno dei centrali più forti al mondo, Anguissa è devastante, mentre Osimhen è un attaccante completo e fa di tutto in avanti per segnare. E’ una delle migliori punte in Serie A e a me ricorda molto Asprilla. Poi in rosa ci sono anche Insigne, Zielinski, Mertens, Politano, Lozano, Fabian, per cui c’è qualità in abbondanza e c’è pure un grande allenatore come Spalletti, che è anche più riflessivo rispetto al passato”.

Sacchi: “Sono rimasto impressionato da Napoli-Bologna, ma già con la Salernitana è dura. Non lo so, lottare per lo Scudetto penso sarà difficile per gli azzurri, anche per via dell’ambiente. Vincere a Napoli è tanto difficile”.

Fonte: Tuttosport.