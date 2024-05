Del Genio: “Il Napoli l’anno prossimo può puntare allo Scudetto! Basterebbe spendere bene i soldi“

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de ‘Il Napoli su Telecapri: “Se prendi buoni giocatori, l’allenatore è bravo e crei l’entusiasmo giusto si può vincere lo scudetto anche il primo anno. Sarri ad esempio il primo anno ha quasi vinto lo scudetto a Napoli.La storia del calcio è piena zeppa. Spalletti è arrivato il primo anno e ci è arrivato vicino allo scudetto. Non è vero, si può lottare per lo scudetto. Le risorse economiche sono la discriminante per lottare per lo scudetto. Se il Napoli spende bene i soldi può lottare per il titolo, poi ci accontentiamo anche se va in Champions”.