Il Napoli espugna il campo del Legia Varsavia e sin qui non c’è nulla di cui sorprendersi: la squadra azzurra è nettamente più forte dei polacchi, che davvero si trovano( anzi, si trovavano), in testa al girone per una pura casualità.

Ma ciò che stupisce di questo Napoli è che, anche senza alcune pedine, ha dominato in un campo non semplice, non scomponendosi mai, neanche dopo la svantaggio: questa squadra ha una maturità e una voglia di vincere importante e lo vuole fare con tutti i giocatori.

Ieri erano 16 i giocatori di movimento a disposizione di Spalletti e tutti hanno fatto la loro parte: forse è questo il segreto di questo allenatore, far sentire tutti importanti e tutti titolari, in modo da avere un gruppo pronto, unito e compatto, con dei giocatori che daranno sempre il massimo, che sia allenamento o che siano scampoli di partita.

Il tecnico ha in mano il gruppo, tutti lo seguono, sin dal ritiro: infatti, con il senno dei risultati attuali, possiamo dire che qualcosa si era già intravisto con la vittoria contro il Bayern Monaco del 31 luglio in Germania.

Adesso testa solo al Verona, perché sarà una sfida difficile e complicata, contro l’avversario che ha estromesso il Napoli dalla Champions lo scorso 23 maggio.

Fonte: Il Roma.