Fedele: “Al 50% sarà lui il nuovo allenatore del Napoli!“

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, attraverso l’intervento ai microfoni di Ottochannel.

Queste le sue parole sul Napoli, in particolare sul possibile nuovo allenatore: “Gasperini per me viene al 50%, l’alternativa sarebbe Pioli. Il terzo candidato probabilmente è Italiano, sempre per progettare una ricostruzione. Con Gasperini, in verità, la rosa del Napoli dovrebbe essere rivoluzionata. Perché gioca in modo del tutto diverso da come è abituata la squadra. Italiano sarebbe la scelta che invece riprenderebbe il filo del discorso interrotto con Sarri”.