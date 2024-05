Dazn – È corsa a tre per l’allenatore: niente De Zerbi! Le ultime su Conte

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, su X ha scritto un’importante notizia per quanto riguarda l’argomento allenatore in casa Napoli. Gli obiettivi sono tre: Antonio Conte, Stefano Pioli e Gasperini. Mentre Vincenzo Italiano risulta abbastanza lontano dalle idee del club azzurro. Non c’è alcuna possibilità di vedere Roberto De Zerbi sulla panchina azzurra. Queste le parole di Accomando:

“De Zerbi non è un’opzione per il Napoli. I nomi restano sempre quelli di Conte, Pioli e Gasperini. Più staccato Italiano. Per RDZ non risultano contatti con club italiani. Oggi piace molto e concretamente al Chelsea”.