Bagni: “Il Napoli mi preoccupa, la situazione sta peggiorando di settimana in settimana“

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra azzurra ai microfoni di Tele A: “La situazione sta peggiorando di settimana in settimana. Con la Fiorentina era da dentro o fuori per la Conference, è stata giocata discretamente ma poi c’è stato il solito blackout. Senza la prodezza di Kvara il Napoli rischiava di perdere anche a Firenze. Io sono preoccupato, avete visto i giocatori? Nelle difficoltà non riescono a reagire perché un calcio da fermo ha permesso al Napoli di pareggiare“.