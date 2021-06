Il Mattino – Il Napoli punta Koopmeiners dell’Az ma c’è un’altra italiana in vantaggio

Bakaoyoko ha terminato il suo periodo di prestito a Napoli ed ora che è tornato al Chelsea bisogna sostituirlo. L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione: “Diversi i profili seguiti, tra questi l’olandese Koopmeiners, 23 anni, capitano dell’Az e nazionale olandese. La richiesta è alta, 20 milioni più bonus, il Napoli su queste basi non affonderà il colpo, per l’operazione è in vantaggio l’Atalanta che tra l’altro avrà anche la possibilità di giocare la Champions League e avrà un’ulteriore carta da mettere sul tavolo per chiudere favorevolmente l’operazione. Tra gli altri profili monitorati c’è Basic del Bordeaux, 24 anni, centrocampista croato che piace a diversi club europei: operazione, quindi, non semplice anche se le cifre sono più basse rispetto a quelle di Koopmeiners. Da tenere presente anche la possibile piste che porterebbe a Thorsby della Sampdoria. L’altra operazione in entrata riguarderà il terzino sinistro da aggiungere a Mario Rui e Ghoulam: il nome più importante è Emerson Palmieri del Chelsea, terzino della nazionale di Mancini, obiettivo che resta però difficile da raggiungere. Intanto si avvicina il ritiro che scatterà tra un mese a Dimaro Folgarida”.