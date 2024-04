L’edizione odierna de il Mattino nel lato sportivo ha pubblicato in Prima Pagina la trattativa che va avanti già da tempo per portare Antonio Conte al Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis prepara le mosse per portare in azzurro l’ex tecnico di Juve ed Inter. Così facendo coach Calzona, attualmente al comando della squadra azzurra, tornerebbe a pieno regime c.t. della Nazionale slovacca. Ecco la prima pagina del quotidiano: