CorrSport – A centrocampo non si molla la pista Thorsby

Morten Thorsby rimane un nome in lizza per rinforzare il centrocampo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore della Sampdoria rimane uno dei preferiti per investire sulla mediana insieme a Basic e Berge. Tanti nomi in entrata che dipendono soprattutto dalla cessione di Fabiàn Ruiz, calciatore che sembra non aver ancora deciso cosa fare nella prossima stagione. Spalletti ha indicato diversi nomi per costruire un centrocampo all’altezza, ma le manovre rimarranno ferme senza la cessione di un big.

Thosby gradirebbe la destinazione Napoli e questo potrebbe essere già un indizio importante in caso di vero affondo della società azzurra nei prossimi giorni.