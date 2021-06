CorrSport – Osimhen si allena con gli amici in attesa del ritiro

Victor Osimhen può sbocciare definitivamente con Luciano Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano si sta allenando con gli amici nella sua Lagos in attesa del ritiro di Dimaro Folgarida. Il primo grande appuntamento della stagione è fissato per il 15 Luglio, primo giorno in cui si inaugura ufficialmente la nuova stagione sportivo. Osimhen vuole contribuire al ritorno in Champions del Napoli e sa che un secondo anno in Italia può comportare il definitivo salto di qualità, soprattutto dopo un’ottima prima stagione con la maglia partenopea. Ora bisogna prendersi le dovute responsabilità per diventare determinante.

Osimhen deve essere la punta di diamante del nuovo gioco spallettiano.