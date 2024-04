Napoli, nessun ritiro: De Laurentiis ci ripensa

Dopo la sconfitta contro l‘Empoli e dopo l’ennesima prestazione orrenda, i tifosi azzurri hanno criticato duramente la squadra chiamandola sotto il settore ospiti per chiedere spiegazioni. Il presidente De Laurentiis, a fine primo tempo è sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra. A fine partita si è pensato di mandare la squadra in ritiro fino alla fine del campionato, scelta che però non è stata condivisa da tutti i calciatori.

Come detto da Sky Sport, il patron azzurro avrebbe deciso di non procedere con questa scelta. Niente ritiro, si continuerà seguendo gli stessi programmi.