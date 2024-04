Il Mattino – “Scuorno”, lo scontento dei tifosi

Il Mattino apre in prima pagina con la parola “scuorno“, in riferimento alla sconfitta di ieri del Napoli allo stadio “Castellani” contro l’Empoli. Giovanni Di Lorenzo chiede scusa alla curva, un passo in avanti rispetto al resto della squadra. Avanza da solo dinanzi agli ultras delusi per l’ennesima volta in questa stagione.

Il primo a dare appoggio al capitano è Pasquale Mazzocchi, seguono gli altri che ascoltano gli insulti prima di lasciare lentamente il campo, anche Victor Osimhen. Un coro che da “i campioni dell’Italia siamo noi” diventa un ” la vergogna dell’Italia siamo noi“.

Il senso di colpa di Calzona, allenatore del Napoli, che si assume le colpe: “Le responsabilità sono le mie, non sono riuscito a cambiare l’andazzo. Facciamo gol spesso, oggi no, per cui mi prendo tutte le responsabilità. Mi dispiace perché ci è mancata la voglia di vincere, l’Empoli era assatanato e aveva la giusta mentalità. Ci siamo consegnati nelle mani dell’Empoli e hanno meritato”