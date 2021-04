Il Mattino: solo Napoli non ha apprezzato il lavoro di Gattuso

Tra gennaio e febbraio, l’opinione pubblica a Napoli ha generato un clima molto avverso a Gennaro Gattuso. Dopo le sconfitte contro Atalanta e Verona si parlava addirittura di esonero.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“È un vento contrario che il Napoli non ha subito fermato anche se aveva irritato, anzi offeso, Gattuso. L’elenco degli estimatori di Rino è lungo e ne fa parte anche il libero dei due scudetti azzurri, Renica, diventato uno dei suoi più tenaci difensori sui social e sugli schermi televisivi. Perché è apparso quasi a tutti chiaro che gestire tante assenze era ancor più difficile giocando tre partite a settimana. Questo ha ovviamente pesato non soltanto sul Napoli e su Gattuso“.

Giocare a porte chiuse non ha aiutato il Napoli, scrive Il Mattino:

“L’opera di Gattuso non è apprezzata soltanto lontano da qui e soltanto dagli addetti ai lavori. A Napoli in tanti hanno saputo pesare l’effetto causato dalla catena di infortuni e impegni ravvicinati. E non ci sarebbe stato il pollice verso da parte del popolo azzurro se le porte del Maradona fossero state aperte perché nei momenti più delicati la tifoseria si è sempre stretta intorno al suo allenatore e ai suoi giocatori”.