Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è un procuratore importante a livello nazionale, che gestisce diversi giocatori campani, anche in orbita Napoli.

In particolare, lo si è detto prima, è da quasi un anno il procuratore di Lorenzo Insigne, il suo calciatore più rappresentativo; e sicuramente in casa azzurra uno dei temi più scottanti è quello del rinnovo del capitano.

Stamattina in edicola, ai microfoni de Il Roma, Pisacane ha fatto il punto e ha chiarito la situazione sul rinnovo di Insigne. Queste le sue parole:

“Purtroppo escono molte notizie non veritiere sul suo rinnovo; questo è un argomento che è meglio non parlare e del quale cerco di parlare davanti ai microfoni il meno possibile. La società, al momento, non mi ha ancora chiamato, ma perché sono tutti focalizzati sull’obiettivo Champions. A fine stagione, sono sicuro che la telefonata di De Laurentiis la riceverò per affrontare quest’ argomento”.