CDM – Juve-Napoli non “s’ha dà fare”: l’incubo Covid incombe su Juventus-Napoli

In questo pazzo campionato dominato dall’incertezza legata al Covid, si può assumere ad emblema di questa stagione una partita ben precisa: stiamo parlando di Juventus-Napoli.

Infatti, questa partita sembra che, per citare Manzoni, non “s’ha da fare”. Purtroppo, nelle ultime ore, due giocatori bianconeri, come Bonucci e Demiral, salteranno la sfida per via del Covid e non è esclusa che ci siano altre positività al Covid nei bianconeri.

Fiato sospeso pure per gli azzurri, che oggi pomeriggio avranno ancora più certezze sulle condizioni di Meret, Insigne e Di Lorenzo e la società azzurra spera che questi 3 titolari non si siano contagiati.

Al momento, dunque, questa sfida si gioca il 7 aprile, ma l’orizzonte che si prospetta non è propriamente sereno o limpido per le due squadre. Al momento certezze sulla sfida non ce ne sono, ma ciò che è sicuro è la presenza del Covid che determina questa partita.