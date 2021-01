Il Roma: C’è il serio rischio che Gattuso venga esonerato, ma solo in un caso

Il clima è teso, e non si può più nascondere. I rapporti tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis si sono deteriorati, e resta da capire solo quando arriverà la separazione.

Ne ha scritto oggi Il Roma:

“Si è sbagliato di tutto e stata fondamentale per dare un primo calcio alla crisi ma Gattuso non è salvo del tutto. Sicuramente a fine stagione se ne andrà ma quello che conta è l’attualità. E siccome, giustamente, non ha intenzione di dimettersi. C’è il serio rischio che venga esonerato se il Napoli non ritroverà continuità in campionato. Domani pomeriggio al Maradona contro il Parma c’è il pericolo serio che possa saltare la panchina se non si dovesse vincere. I ducali sono in crisi ma non per questo sono facili da battere. Mercoledì poi ci sarà la semifinale d’andata con l’Atalanta e sabato sera si andrà a Marassi per confrontarsi con il Genoa rinato con la cura Ballardini. Gli impegni sono tanti poiché a febbraio riparte l’ Europa League. E quindi Gattuso ha un bel po’ da fare se dovesse rimanere in sella al Napoli”.