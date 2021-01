TuttoSport – Arretramento stipendi: proroga per le squadre!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione stipendi nel calcio italiano: “Il provvedimento era nell’aria e dopo il mayday lanciato da via Rosellini, ieri è arrivato il segnale di pronto soccorso da via Allegri: proroga del pagamento degli stipendi delle tranche di ottobre, novembre e dicembre per la Serie A (solo novembre e dicembre per B e Lega Pro) dal 16 febbraio al 31 maggio, ma solo a fronte di accordi tra club e tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021″.