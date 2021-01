TuttoSport – Febbraio di fuoco in casa Napoli: ritorna l’Europa league!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calendario del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il mese di febbraio sarà importantissimo per Gattuso e per la stagione degli azzurri: “Ora i napoletani si attendono che la bella risposta in Coppa Italia venga replicata: 9 partite tra campionato (Parma, Genoa, Juventus, Atalanta e Benevento), la semifinale di Coppa Italia (due volte con l’Atalanta) ed i sedicesimi di Europa League (due volte con il Granada). Una vera e propria corsa ad ostacoli alla quale il Napoli si iscrive con tutti i calciatori a disposizione, perché a fine settimana si attende anche il tampone negativo di Fabian Ruiz“.