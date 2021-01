Gazzetta: Milik-Marsiglia, il Napoli fa una richiesta ai francesi per accettare: le ultime

La cessione di Arkadiusz Milik potrebbe finalmente sbloccarsi. Non alla Juventus, come molti giornali ed esperti di mercato avevano annunciato, ma al Marsiglia. Il polacco potrebbe trasferirsi alla corte di Villas Boas già a gennaio.

Ne ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport:

“All in su Arek Milik. L’Olympique Marsiglia prova lo scatto decisivo per il bomber polacco e mette sul piatto un’ offerta da 7 milioni più due di bonus per convincere il Napoli. Il club francese ha trovato anche un accordo di massima con l’ attaccante in scadenza a giugno per un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Uno in meno rispetto alle richieste avanzate la scorsa estate a Juve e Roma (4,5 l’anno). Milik è attratto dal progetto di Villas Boas e vuole tornare ad essere subito protagonista, ma la partita è ancora apertissima tra i club”.

C’è ancora da trattare, scrive la Gazzetta:

“I francesi hanno alzato la posta con De Laurentiis e attendono fiduciosi una risposta positiva dal numero uno napoletano, che fino a qualche giorno fa era irremovibile rispetto a una richiesta da almeno 15 milioni. La prospettiva di perdere a zero un giocatore importante come Milik consiglia di trovare un’intesa a metà strada, senza mettere veti alla formula del prestito con obbligo di riscatto proposta dall’OM. Ora il Napoli punta a inserire un diritto sulla rivendita dell’ attaccante tra il 20 e il 25%, per cui ci sarà ancora da discutere”.