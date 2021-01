TuttoSport – Llorente resta un opzione per la Juventus

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione calciomercato in casa Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, la Juventus dopo aver saputo della notizia dell’apertura di Milik al Marsiglia ha puntato Scamacca del Genoa. I bianconeri vogliono una punta e l’attaccante potrebbe venire anche in inverno. Nel caso in cui l’operazione non vada in porto, come riporta il quotidiano, i bianconeri hanno molte alternative tra cui Piatek e Giroud. Tra queste alternative, come riportato dal quotidiano, c’è anche Fernando Llorente.