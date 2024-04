Montervino: “Vorrei essere una mosca per ascoltare ADL e Conte”

Francesco Montervino, dirigente sportivo ed calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, al programma Piazza Affari. Commenta ciò che potrebbe essere l’affare tra Conte e De Laurentiis, presidente del Napoli:

“Vorrei essere una mosca per sentire cosa si dicono. Qualora si scelga Conte è chiaro che bisogna lasciargli molto fare. Conte vuole giocatore già affermati.”

Riguardo la partita Napoli-Roma che ha visto gli azzurri molto attivi: “Io ieri l’ho commentata in diretta e devo essere sincero c’è stata una buona prestazione. Normale che rispetto allo scorso anno la cattiveria è minore. Dopo la prestazione buona di ieri ancora di più il Napoli deve mangiarsi le mani per quello fatto in questa stagione. Con grande onestà, però, bisogna dire che ieri la prova c’è stata.“

Un resoconto della stagione: “Basterebbe pensare che non è stato preso un sostituto ad un difensore importante come Kim. Per me bisognava prendere un giocatore importante, anche avanti con l’età. Per esempio Sergio Ramos la scorsa estate poteva essere una grande occasione, anche se sappiamo che non è il tipo di operazione che fa il Napoli. Questo, comunque, non può dipendere solo dal fatto che manca un giocatore ma da un problema di mentalità”